Daspo Urbano: divieto di accesso a esercizi pubblici e locali di intrattenimento per un uomo di San Salvatore

I Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino (BN) hanno eseguito un provvedimento di Daspo Urbano nei confronti di un uomo di 35 anni, noto alle forze dell’ordine per comportamenti molesti e reiterate violazioni delle norme di convivenza civile.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Benevento in seguito a ripetute segnalazioni da parte dei cittadini e a diversi interventi delle forze di polizia della Valle Telesina. L’uomo, che spesso stazionava nei pressi di noti locali della zona, era stato più volte sorpreso ad importunare i passanti e a creare situazioni di disagio. Secondo quanto riportato, il 35enne ha continuato a violare le disposizioni vigenti in materia di decoro urbano, ignorando le ammonizioni precedenti. L’Applicazione del Daspo Urbano impone all’uomo il divieto di accedere a tutti gli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento, nelle fasce notturne, per un periodo di un anno. “Il Daspo Urbano è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza ed il rispetto delle regole nella nostra comunità, continueremo a monitorare la situazione ed a intervenire prontamente per contrastare comportamenti che minano la serenità dei cittadini” dichiarano i Carabinieri in una nota. Le autorità invitano la popolazione a segnalare situazioni sospette per contribuire alla sicurezza e vivibilità locale.