Avellino “Dante, poeta eterno”. La scuola “Colombo-Solimena” in finale 22 Luglio 2021

Grande soddisfazione per i giovani alunni della classe 2 I – indirizzo Apple – Scuola secondaria di primo grado dell’IC Colombo-Solimena di Avellino.

L’elaborato multimediale realizzato dalla classe è stato valutato da una giuria di esperti dell’evento ed è finalista della sezione Secondaria di primo grado. Il Concorso letterario “Dante, poeta eterno”, inserito dal Comune di Grottolella – Settore Cultura – nell’iniziativa “Viaggiando sotto le stelle – Grottolella – Firenze – nel segno di Dante”, é un evento culturale patrocinato dal MIBACT, comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dalla Provincia di Avellino.

Il concorso intende dimostrare la contemporaneità del Sommo Poeta che resiste al tempo e al continuo progresso della società. La premiazione dei migliori elaborati avverrà a settembre, durante il convegno organizzato dal Comune di Grottolella per celebrare il Sommo Poeta.

“Siamo contentissimi per il risultato ottenuto”, ha commentato il Dirigente scolastico dr.ssa Mary Morrison, “questo dimostra il meticoloso impegno dei docenti e la proficua laboriosità degli alunni. È l’ennesimo riconoscimento che arricchisce un anno scolastico impegnativo. Apprezzo molto queste iniziative perché rappresentano momenti di crescita per gli alunni e per la Scuola in generale. È bello pensare che gli argomenti di studio non si esauriscano con la lezione in classe ma vengano approfonditi e contestualizzati ad attività extracurricolari così interessanti. Un ringraziamento particolare va alla prof.ssa De Carolis, docente di lettere, che ha saputo coordinare gli alunni per il raggiungimento di questo risultato”.