“Dante, poeta eterno”. A Grottolella la premiazione del contest rivolto agli alunni delle scuole

“Dante, poeta eterno”. A Grottolella la premiazione del contest rivolto agli alunni delle scuole7 Settembre 2021
Sabato alle ore 10:00 a Grottolella, presso l’atrio del Castello Macedonio, saranno premiati i vincitori del contest Dante Poeta Eterno 1321-2021 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐮𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐈 𝐞 𝐈𝐈 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐀𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨.
𝐒𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢, 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐮𝐧𝐧𝐢 𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐚𝐭𝐢, 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐫𝐨𝐭𝐭𝐨𝐥𝐞𝐥𝐥𝐚, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐒𝐩𝐢𝐧𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐈𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐞𝐝𝐮𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐀𝐯𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐨, 𝐄𝐧𝐳𝐚 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨, 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐧𝐜𝐚 𝐞 𝐢𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐩𝐚𝐨𝐥𝐨 𝐕𝐚𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢.