Benevento Cronaca Coltivavano e spacciavano marijuana: maxi blitz dell’Arma in Valle Telesina 7 Settembre 2021

Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN), con l’ausilio dei CC. di Milano (Porta Magenta e Porta Monforte), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di otto soggetti di cui sei residenti nella Valle Telesina e due residenti a Milano, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione dei reati di coltivazione, detenzione al fine di spaccio e cessione a terzi (anche di minore età), di sostanze stupefacenti del tipo marjuana e hashish, nel periodo da luglio a ottobre 2020.

L’attività di indagine, iniziata nel mese di luglio 2020, consentiva, tramite servizi di opc espletati lungo la sponda telesina del fiume Calore, di individuare n.13 piante di cannabis sativa, di altezza media pari a mt.2, in buono stato di vegetazione con numerose infiorescenze, coltivate in vaso; i servizi specifici eseguiti, volti alla individuazione dei soggetti dediti alla coltivazione delle piante, sortivano esito positivo, in quanto la P.G. operante, nella serata del 10 settembre 2020, traeva in arresto, essendo stai colti in flagranza del reato di coltivazione, 4 giovani soggetti (per i quali si è proceduto separatamente con giudizio immediato); successivamente, visionate le immagini registrate dalla foto-trappola, la P.G. individuava, anche per conoscenza diretta, ulteriori soggetti coinvolti anch’essi nella coltivazione e cura della medesima piantagione.

Nel prosieguo delle attività investigative sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla continuativa consegna di sostanze stupefacenti ai clienti, previo contatto telefonico, ed avvalendosi anche della intermediazione di terzi, attraverso l’ausilio di attività tecniche, servizi di OCP e controlli culminati, in alcuni casi, anche con il recupero di sostanza stupefacente; ed ancora sono stati escussi i giovani clienti a conferma degli episodi monitorati, tutti segnalati come assuntori alla Prefettura di Benevento; l’individuazione di alcuni soggetti è stata possibile anche grazie alla conoscenza personale da parte della P.G. operante.