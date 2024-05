Dante Alighieri, partite le operazioni di demolizione dell’ex scuola media

Sono partite le operazioni di demolizione dell’ex scuola media “Dante Alighieri” di via Piave. Ieri, infatti, dopo che era già stato allestito il cantiere e spostata la centralina dell’Arpac per il monitoraggio delle polveri sottili nell’aria, è stata abbattuta la palestra scolastica insieme all’adiacente casa del custode. Nellle prossime ore si proseguirà con il corpo centrale della struttura per buttare giù l’intero edificio.

Il plesso scolastico verrà poi riedificato nel medesimo posto ma con criteri più contemporanei e all’avanguardia dal punto di vista ambientalistico. Un intervento da quasi 15 milioni di euro per realizzare un campus scolastico in un complessivo ambito urbano riqualificato anche nella adiacente “Ex Corea”.