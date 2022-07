Danno fuoco ai residui vegetali: due denunce. Nei guai, a Serino, un 60enne di Solofra per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006: nonostante il divieto di bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, l’uomo avrebbe intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del suo fondo agricolo.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno denunciato per analoga violazione ambientale un uomo di Montoro, sorpreso nel dare fuoco a delle pedane di legno.