Attivato a Grottaminarda lo sportello “Terra Irpinia” in supporto alla terza età

Avviso pubblico per informare la cittadinanza che è stato attivato il progetto “Terra Irpinia”, assistenza riferita ad adulti e terza età in condizioni di disagio, nell’ambito delle attività dei giovani volontari del “Servizio Civile”.

Previsti i servizi:

1) sportello adulti e terza età in condizioni di disagio finalizzato ad offrire informazioni sull’offerta dei servizi e sulle procedure di accesso e supporto al disbrigo di pratiche amministrative concernenti misure di contrasto alla povertà;

2) servizio di assistenza domiciliare adulti e terza età finalizzato ad offrire aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso gli uffici e sostegno per la fornitura o l’acquisto, su richiesta, di strumenti o tecnologie per favorire l’autonomia;

3) servizio di integrazione territoriale, per l’avvio e realizzazione delle attività di animazione e di socializzazione.

Gli interessati possono produrre istanza agli uffici comunali e chiedere informazioni al Servizio sociale al numero 0825/445211 interno 157.

L’Avviso, pubblicato sull’Albo pretorio dell’Ente, è a firma del Consigliere delegato al Servizio Civile, Antonio Vitale e del Sindaco Marcantonio Spera.