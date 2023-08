Danneggiò auto davanti allo stadio di Taranto: Daspo per un ultras dell’Avellino

Anche un ultras dell’Avellino e’ finito nel vero e proprio giro di “vite” disposto dal Questore di Taranto Gambino sul fronte degli eventi sportivi prima dell’avvio della nuova stagione 2023/2024. Tra le proposte di Daspo firmate dal Questore della città pugliese una riguarda infatti un tifoso in trasferta che si sarebbe reso autore di un danneggiamento.

A renderlo noto in un comunicato e’ stata la stessa Questura: “Particolare attenzione è stata prestata dalla D.I.G.O.S. della Questura di Taranto, impegnata ad individuare i responsabili di un’aggressione, avvenuta lo scorso 5 febbraio, a danno di alcuni supporters del Casarano Calcio che, di ritorno da una trasferta, hanno subito un agguato sulla strada statale 106, ma anche a carico di un tifoso irpino che, in occasione della gara “Taranto F.C. 1927 – U.S. Avellino 1912”, dello scorso 25 marzo, durante l’arrivo allo stadio ha danneggiato un’autovettura di un automobilista estraneo allamanifestazione sportiva.

Gli autori di queste condotte illecite sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria e nei confronti degli stessi sono state avviate le procedure per l’ emissione di provvedimenti di D.a.spo”. La collaborazione tra la Digos di Taranto e quella di Avellino ha portato alla individuazione e alla denuncia del supporter irpino, che ora verosimilmente impegnerà il provvedimento..