Danneggiano la porta di un’abitazione a Monteforte Irpino con una barra di ferro: denunciati due stranieri

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino in occasione del periodo di Ferragosto, hanno denunciato un 30enne e un 35enne, entrambi di origini straniere, ritenuti responsabili di “danneggiamento aggravato”.
Secondo quanto ricostruito dai militari, nel pomeriggio di ieri i due avrebbero frantumato, utilizzando una barra di ferro, il vetro della porta d’ingresso di un’abitazione situata al piano terra.
Restano ancora da chiarire le motivazioni alla base del gesto. La barra di ferro utilizzata per danneggiare l’ingresso è stata sequestrata. Al termine degli accertamenti, i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.