“Avellino Estate in Città” entra nel vivo: ecco il programma per il weekend di ferragosto

Il cartellone “Avellino Estate in Città” arriva al suo clou, con il fine settimana più ricco del programma. Si parte questa sera, venerdì 14 agosto, con il collettivo “Stacca!” che animerà Piazza Castello a partire dalle ore 19. Una serata dedicata alla musica e ai giovani, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle realtà del territorio. Ad accompagnare il pubblico sarà infatti Irpinia Mood con il proprio food truck, insieme alla proposta di Birra Partenia.

La programmazione musicale vedrà protagonisti nel djset Antonio Pascal, Fabio Grillo e Domgreek. Al centro del progetto rimane anche l’attenzione verso la cura e il rispetto degli spazi pubblici. Per questo appuntamento, STACCA! City Blocks rinnova la collaborazione con Legambiente e Pro Loco, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nella fruizione degli spazi condivisi.

In via Verdi, invece, ci sarà dalle ore 21 l’esibizione di uno dei cantanti avellinesi più amati: Simone Pastore, accompagnato da una grande band, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante e nostalgico attraverso i brani che hanno segnato la storia della musica del nostro Paese, canzoni che continuano a evocare ricordi, emozioni, amori e momenti indimenticabili nella vita di intere generazioni.

Proseguono, inoltre, gli appuntamenti con “I Tramonti sul Tetto della Dogana”, dove sulla terrazza del monumento si esibiranno i soprani Marika Camperlingo e Sara Vigorito e il tenore Antonio Catello Barretta, accompagnati da Riccardo Fortino al pianoforte. Eseguiranno “L’amerò sarò costante da Il re pastore” e “Via, resti servita da Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart, “Una parola, o Adina da L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, “Tace il labbro da La vedova allegra” di Franz Lehár, “Libiamo ne’ lieti calici da La traviata” di Giuseppe Verdi e l’Intermezzo da Manon Lescaut di Giacomo Puccini.

La serata di sabato 15 agosto, invece, sarà in parte dedicata al rito religioso della Processione dell’Assunta. Al termine della funzione, alle ore 22 si terrà il concerto bandistico della Banda di Bisceglie all’interno del Duomo. Contestualmente, dalle 21:45, nella vicina Piazza Amendola si esibiranno Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana & Peppe Servillo e i Lumanera.

Infine, domenica 16 agosto l’evento più atteso del programma estivo. Sul palco di Piazza Libertà, dalle ore 21 prenderà il via ilconcerto clou: apre la serata O’Tsunami, rapper originario di Serino e noto per la partecipazione al programma Netflix “Nuova Scena”; seguono Frada e Joseph, che precederanno iThe Kolors. Stash e compagni faranno ballare Avellino sulle note dei successi che li hanno resi celebri in Italia e non solo: da “Italodisco” fino all’ultimo singolo “Rolling Stones”, che sta scalando le classifiche. Chiude la serata BigMama, cantante irpina che negli ultimi anni ha calcato i più importanti palchi della musica italiana, su tutti Sanremo: la sua sarà una esibizione esplosiva al debutto assoluto nel “suo” capoluogo irpino.

INGRESSO CONCERTO 16 AGOSTO

L’accesso all’area concerto di Piazza Libertà è consentito in tre varchi: da Piazza Garibaldi, dove è prevista anche un’area dedicata ai media e alle persone con disabilità; da via Matteottie Corso Vittorio Emanuele II e via Francesco De Sanctis.

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