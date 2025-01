Danneggiamento e aggressione ai Carabinieri: obbligo di firma per due stranieri

MONTEFORTE IRPINO- Convalida dell’arresto e obbligo di firma per due magrebini che nella serata di mercoledì si erano resi autori di danneggiamento e resistenza ai Carabinieri della Compagnia di Baiano. I due stranieri, difesi dall’avvocato Fabio Tulimiero, sono comparsi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino per l’udienza per direttissima (rinviata per la richiesta dei termini a difesa). Entrambi nella notte tra mercoledì e giovedì stavano sversando in strada i rifiuti presenti nei bidoni della spazzatura, estirpando piante dalle fioriere comunali, infrangendo bottiglie di vetro sul suolo e danneggiando con calci e pugni alcune porte d’ingresso e veicoli in sosta.All’arrivo dei Carabinieri, i presunti responsabili avevano opposto resistenza al controllo, spintonando i militari e minacciandoli di morte. È stato solo grazie alla prontezza di riflessi degli operanti (uno dei quali ferito, fortunatamente in modo non grave) e al tempestivo intervento delle pattuglie della locale Stazione e di quella di Avella, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze