Carabinieri aggrediti ad Atripalda, il sindaco Spagnuolo: vicini e solidali ai militari

ATRIPALDA- Una nota del sindaco Paolo Spagnuolo e dell’Amministrazione Comunale tutta, per esprimere: ” piena solidarietà e vicinanza ai carabinieri della locale stazione che, nell’esercizio delle loro funzioni, sono stati aggrediti da due individui”. Nella vicenda Spagnuolo rimarca anche l’intervento di due cittadini: “In questa incresciosa vicenda è da sottolineare ed apprezzare l’intervento di almeno due cittadini, reattivi nel placare gli animi dei due esagitati.Come Amministrazione Comunale ci stringiamo intorno ai carabinieri della locale stazione, impegnati quotidianamente a garantire sicurezza all’intera comunità”.

Per i due stranieri resisi autori dell’aggressione prima verbale e poi fisica ai due militari dell’Arma, che avevano bloccato la vettura sulla quale viaggiavano per un controllo, e’ scattata la denuncia a piede libero