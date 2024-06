D’Alessio a valanga, doppia Carullo centrando il bis: fine di un’era politica

MERCOGLIANO- Vittorio D’Alessio centra il bis doppiando il principale avversario, l’ex sindaco Massimiliano Carullo. Quando mancavano ormai 1408 schede all’appello, tre delle undici sezioni della cittadina alle falde del Partenio, il distacco tra D’Alessio e i suoi competitors era già netto e ormai irrecuperabile. Sullo schermo del televisore allestito all’ingresso del Comitato Elettorale di Via Santangelo il distacco tra D’Alessio attestato su 3425 preferenze e il suo maggiore sfidante, ovvero Carullo fermo a 1602 voti non è più recuperabile neppure con tutte le schede ancora da scrutinare nelle varie sezioni.

822 i voti per Antonio Gesualdo, l’outsider che sarà sicuramente in consiglio. Così intorno alle 17:30 D’Alessio ha raggiunto il Comitato Elettorale dove sono scattati i festeggiamenti. Tutto pronto per far scattare sfilata e caroselli elettorali, quando ci sarà il dato finale delle consultazioni. Il neo eletto sindaco ha voluto rimarcare come il verdetto dei cittadini di Mercogliano “segna la fine di un’epoca politica. Ora inizia la nostra”.