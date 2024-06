A Chiusano vittoria schiacciante di De Angelis sull’ex prete Romano

1.284 voti pari all’88,92 per cento, contro 160 voti pari all’11,08 per cento.

A Chiusano San Domenico vittoria schiacciante di De Angelis sul Romano. La comunità si è espressa molto chiaramente, ha premiato il Sindaco uscente Carmine De Angelis e bocciato l’ex prete Antonio Romano, preferendo, evidentemente l’esperienza di un politico di lungo corso ad un “novizio” della politica.

Romano subito dopo la fine dello spoglio ha scritto un post Fb molto agguerrito pronosticando breve durata per questa amministrazione:

“Il nostro obiettivo è stato raggiunto – scrive l’ex sacerdote – 160 grazie ai nostri sostenitori. Tutto come avevo previsto e in un certo senso voluto. Sapevamo che i tempi non erano maturi. Ho rinunciato al contentino di vicesindaco, ho avuto la soddisfazione di parlare nel comizio e in quella circostanza ho descritto ogni cosa. Da meditare. Chi parla di pace e collaborazione non ha esitato di scagliare colpi bassi, meschini e scorretti. Non c’è bisogno che ve lo descriva. Siccome conosco bene le mie “pecorelle” sono stato quello che che si è avvicinato di più ad azzeccare anche il numero dei nostri votanti. Noi faremo la nostra parte. Una minoranza senza sconti. Quello che ci chiede la parte di paese che ci ha votati e anche quella parte che non ha avuto il coraggio di sostenerci. Non penso che questa maggioranza arriverà a fine mandato e noi aspetteremo con pazienza il prossimo turno. Come disse il pappice alla noce dammi tiempo ca ti spertoso. Moralmente abbiamo già vinto e abbiamo tutti i motivi per camminare a testa alta, senza ipocrisia e senza falsità, con compattezza, lealtà e determinazione. Avanti tutta!”.