Dal Jova beach party a Valle: Enzo Avitabile incanta Avellino e gli avellinesi che ieri sera sono accorsi numerosi nel popoloso quartiere per assistere al concerto del popolare artista partenopeo.

Uno spettacolo mozzafiato, grazie alla musica Groove di Enzo Avitabile ed i suoni tradizionali dei Bottari di Portico. Una serata fantastica che ha fatto divertire e ballare tutti in una Piazza Carlo Festa stracolma di gente.

Nemmeno nei migliori auspici sarebbe stata immaginabile una risposta così positiva da parte della cittadinanza; una vera e propri a mare a umana quella presente al concerto del grande artista napoletano.

“Avellino Summer Fest” non è ancora finito: infatti altri due grandi eventi sono in programma nei primi giorni di settembre. Il 5 ci sarà il tanto atteso concerto dell’intramontabile Peppino Di Capri, nella frazione di Bellizzi irpino. L’evento, previsto per le 21:00, vedrà l’amato artista italiano esibirsi in uno spettacolo imperdibile, arricchito dai suoi più celebri successi come “Champagne” e “Roberta”.

L’11 settembre, invece, toccherà ad un altro grandissimo cantautore della musica italiana: Dodi Battaglia. Chitarrista e voce dei “Pooh”, l’artista bolognese chiuderà il cartellone dell’Avellino Summer Fest, in quello che si prospetta un concerto unico. L’appuntamento, in programma a Rione Mazzini, inizierà alle 21:00.