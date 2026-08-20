Dal Cinema all’Eliseo a “Stacca!”: Avellino, il programma del 21 agosto

Prosegue la rassegna cinematografica nell’ambito del programma di “Avellino Estate in Città”. Il piazzale dell’Eliseo accoglie, nella serata di venerdì 21 agosto, “Amaro Amore”, film di Florestano Vancini. Proiezione che avrà inizio alle ore 21 e sarà presentata dal giornalista Gigi Marzullo.

Intanto Rione San Tommaso, dalle ore 18, sarà animato dal collettivo “Stacca!”. Dopo il successo delle recenti serate, su tutte quella a Piazza Castello, il quartiere avellinese farà da sfondo ad un ultimo appuntamento da non perdere.

Prosegue invece la tre giorni di Fer_Menti, rassegna che ha trasformato Piazza Libertà nel centro irpino della birra artigianale, del food e della musica. Venerdì, dalle 18, previsto il talk “Acqua, energia, futuro”, dedicato a sostenibilità e innovazione: dalle tecnologie di depurazione all’idrogeno verde, fino alla transizione energetica e alle nuove opportunità per il territorio. Interverranno: Enrico Percopo, Amministratore IHS | Mosè Ultrafiltrazione e Francesco Basile, Amministratore F.M.C. S.r.l. Modera la giornalista Rosa Iandiorio.

A seguire, spazio a “Artigianale, ma davvero? Che cosa stiamo comprando davvero quando scegliamo un prodotto artigianale? Un metodo, una storia, una competenza o semplicemente un’etichetta?”. A confrontarsi su questo tema saranno: Gianpaolo Capaldo, Gelateria The Rag, Premio Novità dell’Anno Gambero Rosso, Vito Pagnotta, Birrificio Serrocroce, Premio Filiera Italiana Slow Food. Modera Rosa Iandiorio.

Infine, nuovo appuntamento con “I Tramonti sul Tetto della Dogana”. Sulla terrazza del monumento, a partire dalle 19:30, si esibiranno i soprani Virginia Ferro, Nunzia Graziuso, Liliana La Francesca e il tenore Salvatore Gregorio, accompagnati da Carmine Rosolia al pianoforte ne “La Ensemble Donizetti – Rossini”. Eseguiranno “Dolente immagine”, “La passerella delle alpi”, “La conocchia”, “Amiamo”, “Amore voce del cielo”, “Il giuramento” di Gaetano Donizetti, “La passerella delle alpi”, “La serenata” e “Duetto buffo di due gatti” di Gioacchino Rossini.