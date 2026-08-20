Sponz Fest 2026, riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si è riunito questa mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di esaminare il dispositivo di safety e security predisposto in occasione dello Sponz Fest 2026, in programma a Calitri dal 26 al 30 agosto 2026. L’edizione di quest’anno, intitolata “Sponz Im – Bosck”, è dedicata al tema del bosco e propone cinque giornate di musica, teatro, incontri, attività culturali e concerti, con eventi dislocati in vari punti del centro storico di Calitri, oltre che nell’area di Montecanto – Località Gagliano.

Nel corso della riunione- alla quale, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, hanno partecipato anche il Sindaco di Calitri, i Vigili del Fuoco e la Responsabile C.O.T. 118 dell’Asl di Avellino – sono state approfondite le principali esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei flussi di partecipanti, alla sicurezza delle aree interessate dagli eventi, alla viabilità e alla gestione delle eventuali situazioni di emergenza, tenuto conto delle caratteristiche del programma e la conseguente necessità di predisporre un dispositivo articolato in grado di accompagnare lo svolgimento delle diverse iniziative. Massima attenzione sarà riservata alle giornate e agli appuntamenti suscettibili di determinare la maggiore concentrazione di pubblico, anche rispetto ai collegamenti, assicurati tramite navette dedicate, tra il centro abitato e l’area di Montecanto, dove si concentrerà una parte significativa degli spettacoli serali e notturni. Il Comitato ha inoltre richiamato l’importanza della corretta informazione rivolta ai partecipanti, affinché lo svolgimento della manifestazione possa avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza.