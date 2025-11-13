Dal carcere molestava la vedova dell’uomo che aveva ucciso: indagato per stalking

AVELLINO- Dal carcere molestava la vedova dell’uomo che aveva ucciso. E’ uno dei reati per cui all’alba è scattato un vero e proprio blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino nel carcere di Bellizzi Irpino. Una vicenda inquietante, quella ricostruita nel decreto di perquisizione disposto dal Procuratore Domenico Airoma e dal Procuratore Aggiunto e coordinatore della Sezione Intramuraria della Procura d Avellino Francesco Raffaele. Come ricostruito nel decreto di perquisizione dai militari agli ordini del maggiore Gianluca De Vivo in almeno dodici casi l’utilizzo del telefonino ha costituito strumento idoneo alla realizzazione di altri reati. In tale quadro, a carico di un indagato sono emersi gravi indizi di colpevolezza per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) compiuti ai danni di una donna, vedova della vittima dell’omicidio per il quale lo stesso detenuto è giudicabile. Le indagini proseguono e fondamentale sarà anche il bilancio degli eventuali sequestri che scatteranno al termine delle operazioni partite questa mattina.