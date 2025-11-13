Cerreto Sannita festeggia i 100 anni di Carmina Di Paola

La comunità di Cerreto Sannita ha festeggiato con grande emozione il 100° compleanno

di Carmina Di Paola, nata il 12 novembre 1925 e residente nella storica contrada

Sant’Anna, uno dei luoghi più suggestivi del territorio cerretese.

Ieri, 12 novembre 2025, dopo la messa presso la sua abitazione, la signora Carmina ha

celebrato il suo straordinario traguardo presso il ristorante “La Vecchia Quercia” di

Cerreto Sannita, dove familiari, amici e vicini di casa si sono riuniti per omaggiarla con un

affetto sincero e caloroso. Una festa semplice ma intensa, segnata dalla gratitudine per

una vita lunga, operosa e profondamente legata alla sua terra, nella quale la nuova

centenaria è anche scesa in pista ballando accompagnata dal nipote Antonio.

Carmina Di Paola rappresenta un esempio di serenità, resilienza e legami familiari

profondi, qualità che da sempre caratterizzano la comunità di contrada Sant’Anna. La sua

storia attraversa un secolo di vita quotidiana, tradizioni, lavoro e relazioni umane

autentiche.

Cerreto Sannita conferma così il suo legame con la longevità e con le storie delle persone

che, attraverso il loro esempio quotidiano, custodiscono l’identità più autentica del borgo.

La famiglia desidera ringraziare tutti coloro che hanno preso parte ai festeggiamenti o che

hanno voluto far giungere un messaggio di auguri alla signora Carmina per il suo

centenario.