Dal 26 al 28 settembre Montemiletto celebra il Beer Fest

Nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2025, il Comune di Montemiletto ospiterà il “Beer Fest”, manifestazione organizzata da AMIP, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
L’evento offrirà un ricco programma di intrattenimento, pensato per un pubblico eterogeneo. Tutte le sere, dalle ore 17:00 alle ore 23:00, sono previste esibizioni musicali dal vivo e momenti di animazione, oltre a attrazioni dedicate ai più piccoli.
Il programma musicale prevede due appuntamenti principali: Venerdì 26 settembre, alle ore 21:00, concerto della Vocal Band, con un repertorio dedicato ai grandi successi degli anni ’70, ’80, ’90 e oltre; Sabato 27 settembre, alle ore 21:00, esibizione della cover band “Anima Spericolata”, tributo ufficiale a Vasco Rossi.
Per la giornata di domenica 28 settembre, è previsto un orario continuato dalle ore 11:00 alle ore 22:00.