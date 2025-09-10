Carabinieri, il Col. Zito si presenta: “Lieto di prestare servizio in questa splendida terra”

Si è presentato questo pomeriggio alla stampa, e quindi alla città e alla provincia, il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, Colonnello Angelo Zito, subentrato al pari grado Domenico Albanese. “Qui per dare continuità al lavoro che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino svolge” ha rimarcato l’alto ufficiale nel suo intervento.

Zito si è insediato lunedì scorso al Comando Provinciale di Avellino. La parola d’ordine del suo discorso è stata continuità. “Continuità nell’attenzione al cittadino e nella presenza costante sul territorio. Continuità in termini di lettura e analisi dei fenomeni criminali che interessano la provincia, in modo da poter fornire risposte tempestive ed efficaci, sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello della repressione. Tutto questo avverrà in un forte gioco di squadra, a cui tengo molto; quindi in piena sinergia con le altre forze di polizia che operano sul nostro territorio, sotto il coordinamento del Prefetto per le questioni di ordine e sicurezza pubblica e dell’autorità giudiziaria per le attività di repressione dei reati e l’individuazione dei colpevoli. Il mio impegno sarà nel continuare l’opera di vicinanza ai cittadini e alla popolazione e di supporto all’operato di tutti i miei Carabinieri”.

Infine un’ultima sottolineatura: “Ho prestato servizio in Sicilia, nel Lazio e in Emilia-Romagna. E’ la prima volta in Campania e sono molto contento e lieto di aver avuto, e ringrazio per questo la mia amministrazione, la possibilità di prestare servizio in questa splendida terra che è la Campania e il particolare la provincia di Avellino”.