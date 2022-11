D’Agostino: “Io in Forza Italia a prescindere da incarichi di governo”

“In questi ultimi giorni ho letto ricostruzioni giornalistiche che mi riguardano che sono del tutto prive di fondamento. La mia appartenenza ad un partito come Forza Italia prescinde, infatti, dal ricoprire o meno ruoli di governo, ma scaturisce solo dalla condivisione di quei valori che spinsero prima il Presidente Berlusconi a fondarlo e poi i suoi tanti e autorevoli esponenti – in primis il neo Ministro Tajani – a sostenerlo con convinzione. Lo dichiara, in una nota Angelo Antonio D’Agostino, Responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia.

“Mi preme evidenziare inoltre – prosegue – che non ho mai avanzato richieste di incarichi di alcun tipo. Sono convinto che l’impegno politico non presupponga l’essere eletto in Parlamento o ricoprire ruoli di Governo, ma richieda unicamente passione e voglia di contribuire alla crescita delle comunità che siamo chiamati, a vario titolo, ad amministrare e sostenere”.

“Lungo questo sentiero continuerò a spendermi per l’Irpinia e per gli irpini e a guidare il Dipartimento Innovazione e Sviluppo di Forza Italia. Un ruolo, questo, che mi carica di responsabilità e, al contempo, mi lusinga e mi entusiasma. Sarà massimo il mio impegno in piena sinergia con il Partito e con il nuovo Governo, che mai come in questa fase è chiamato ad adottare provvedimenti mirati per sostenere le famiglie in difficoltà e per favorire nuovi investimenti, l’ammodernamento infrastrutturale, lo sviluppo e nuova occupazione, specie nel Mezzogiorno del Paese”, conclude D’Agostino.