D’Agostino (FI): “Basta odio, solidarietà a Meloni e Piantedosi”

“I post attribuiti a un insegnante campano, contenenti minacce rivolte sui social alle figlie della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rappresentano un attacco inaccettabile non solo alle persone coinvolte, ma anche ai valori fondamentali di rispetto e civiltà che dovrebbero guidare ogni società democratica.

È inaccettabile che l’odio politico possa spingersi fino a colpire i minori, in una spirale di violenza verbale che supera ogni limite di civiltà e rispetto umano. Augurare a una bambina “la fine di Martina”, riferendosi alla tragica vicenda della giovane di Afragola, rappresenta un atto di una gravità inaudita che deve essere condannato con la massima fermezza da tutte le forze politiche e sociali del Paese.

Al Presidente Meloni e al Ministro Piantedosi va la mia piena solidarietà e vicinanza, insieme a un abbraccio alle loro famiglie.

Auspico che le autorità competenti adottino provvedimenti rapidi ed esemplari per identificare e punire i responsabili e, al contempo, che i toni del confronto politico tornino ad essere tali da non alimentare ulteriormente il clima di odio che sta avvelenando il dibattito pubblico nel nostro Paese.

È responsabilità di tutti riportare il confronto democratico nei binari del rispetto reciproco e della convivenza civile, preservando quei valori che non dovrebbero mai essere messi in discussione, a prescindere dalle diverse posizioni politiche.” Così in una nota l’on. Angelo Antonio D’Agostino, responsabile del Dipartimento nazionale Innovazione e Sviluppo di Forza Italia e segretario provinciale di Avellino.