Da oggi Serino ha un nuovo defibrillatore: a donarlo è stata l’associazione ” Serino Humanitas”.

Il luogo scelto è il Pronto Soccorso Emotivo, in via Palmiero Iannelli 2, presso la frazione Raiano. La donazione rientra nel progetto “Serino cardioprotetta”, nato in collaborazione tra l’associazione “Prevenire è meglio che curare” del presidente Salvatore De Feo e il comune di Serino del sindaco Vito Pelosi che ha permesso di formare in modo del tutto gratuito oltre cento persone su tutto il territorio serinese, all’utilizzo del defibrillatore, grazie anche al prezioso supporto del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5.