Avella, sciame d’api in via Buongiovanni: intervengono Polizia Municipale e Vigili del Fuoco

Avella – Nel corso del pomeriggio odierno, un imponente sciame d’api ha creato allarme in via A. Buongiovanni, nei pressi del Convento. Alcuni cittadini, preoccupati dalla presenza delle api in una zona frequentata da residenti e passanti, hanno prontamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Avella, che hanno messo in sicurezza l’area circostante, delimitandola per evitare il rischio di punture. Vista la natura dell’intervento, è stato richiesto anche il supporto dei Vigili del Fuoco, specializzati nella gestione di situazioni di questo tipo. L’operazione si è svolta in collaborazione con un apicoltore, chiamato per recuperare lo sciame in sicurezza e trasferirlo in un ambiente adeguato, evitando danni sia alle persone che alle api stesse. “La sicurezza dei cittadini è sempre una priorità per il nostro Comando” – ha dichiarato la Polizia Municipale – “e siamo pronti a intervenire in modo tempestivo anche in situazioni particolari come questa”. L’intervento si è concluso senza conseguenze per la popolazione, grazie alla sinergia tra Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e operatori specializzati.