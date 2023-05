Da Monteforte al “Moscati”: l’Aurigemma unica scuola irpina con classi in ospedale. Un motivo di grande orgoglio, ovviamente, per la dinamica dirigente Filomena Colella, che sarà suggellato venerdì 26 maggio con un’importante iniziativa, dal titolo: “Infanzia felice, piccoli clown in corsia”.

I piccoli studenti dell’istituto, grazie al supporto del Comune in collaborazione con il Teatro degli Eventi e l’Associazione Eventi 2000, faranno visita ai coetanei in degenza presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Avellino.

Il progetto, che ha visto partecipi più di trenta alunni della scuola, ha coniugato attività laboratoriali e ludico teatrali finalizzate all’inclusione e alla crescita degli studenti.

Venerdì 26 Maggio, alle ore 9.30, i piccoli clown daranno vita a una serie di spettacoli tra i reparti di pediatria, per donare un sorriso e un libro (grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici della biblioteca).

“L’evento consente – spiega la dirigente Colella – ai nostri piccoli allievi, attraverso il gioco teatrale di inclusione, di vivere una importantissima esperienza di solidarietà e volontariato attivo. Con lo spettacolo di clownterapia, siamo felici di poter regalare ai piccoli del Reparto Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino attimi di felicità e spensieratezza. Ma soprattutto siamo orgogliosi di poter offrire al nostro territorio un servizio sociale fondamentale quale quello della scuola in ospedale, rappresentando il nostro istituto l’unica scuola della provincia ad aver rinnovato, a partire dall’anno scolastico 2007/2008, la convenzione con l’AORN Moscati e l’USR Campania.”

“Questa iniziativa mi riempie di gioia – ha dichiarato 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐨 – sono fiero ed orgoglioso dell’impegno del Maestro Merolla e dei nostri studenti. Ringrazio affettuosamente la nostra dirigente scolastica Filomena Colella per aver sposato questa nostra iniziativa”.

Entusiasta 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨: “È un autentico sogno che si realizza: attraverso la rete Istituzionale riusciamo a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai bambini in pediatria. Il nostro è un progetto di inclusione a cui sono particolarmente legata, per questo ringrazio Eventi 2000 e il Maestro Merolla, ma anche la dottoressa Vega e tutto lo staff di Pediatria che ha reso possibile questo momento.”

𝐋’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐈𝐬𝐭𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐋𝐢𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞: ” Sono entusiasta del progetto e sono fiera di poter celebrare il successo degli alunni dell’IC S. Aurigemma. Ringrazio infinitamente la dirigente scolastica, la dottoressa Colella, che ha mostrato sin dal primo giorno una profonda sensibilità verso tematiche di questo genere e ha creduto fortemente nelle progettualità condivise. L’obiettivo è quello di continuare su questa strada per continuare a rafforzare una rete che ci vede protagonisti insieme all’Istituzione scolastica.”

𝐈𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐃𝐚𝐦𝐢𝐚𝐧𝐨: “Un lavoro straordinario nato dalla simbiosi tra Comune, Associazioni e Istituzioni. Ringraziamo Eventi 2000, da sempre impegnata nella realizzazione di attività laboratoriali inclusive, e Amici della Biblioteca, che donerà libri e fumetti per ragazzi ai piccoli degenti”.

𝐈𝐥 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐌𝐞𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚, 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 “𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞”, ha aggiunto: “Maschera del sorriso vuol dire maschera della condivisione. Siamo fieri di poter dire di essere stati i primi a portare in Ospedale un’attività di questo genere. Infanzia Felice, format ormai collaudato, è fiore all’occhiello per Monteforte e per tutti i giovani partecipanti. Grazie al Comune di Monteforte per aver creduto fortemente in questa progettualità”