50enne in prognosi riservata e altri due feriti: incidente ad Ariano

Un quadro clinico abbastanza preoccupante tra costole rotte e varie fratture tra cui il femore. Prognosi riservata per un 50enne di Ariano Irpino coinvolto ieri in un brutto incidente che registra altri due feriti, meno gravi. Il sinistro si è verificato lungo la Statale 90 delle puglie in località Patierno ad Ariano Irpino, tra due auto ed un autocarro.

L’uomo che ha avuto la peggio è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto e nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco c’è stata una mobilitazione generale da parte degli automobilisti ed autotrasportatori presenti e della Polizia Municipale subito accorsa, per riuscire ad estrarlo dalle lamiere. Il 50enne è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Frangipane dove ha subito un intervento chirurgico. Attualmente è intubato a causa delle difficoltà respiratorie.

Sul posto in ausilio della squadra dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale anche una volante della Polizia di Stato per coadiuvare le operazioni di soccorso ai tre feriti e gestire il traffico. La Statale è rimasta chiusa per circa due ore. Lunghe code si sono registrate sia in direzione Napoli che Foggia. Resta tutta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro.