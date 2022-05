Da Mirabella all’Ucraina sfidando le bombe per prendere Katerina, la bimba che hanno adottato: il meraviglioso gesto di due genitori irpini

Lelia e Gerardo, coppia di Mirabella Eclano, hanno affrontato 5 giorni di viaggio e sfidato le bombe, per raggiungere in Ucraina la piccola Katerina.

La bambina, adottata in precedenza, viveva in un orfanotrofio a Vinnitsa. Marito e moglie hanno camminato anche a piedi, oltre la frontiera, per poter riabbracciare Katerina e riportarla in italia.

Lelia Galante e Gerardo Lo Pilato raccontano: “Un’emozione incredibile, finalmente possiamo donare tutto il nostro amore alla piccola”.

Servizo di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza

Ecco il video: