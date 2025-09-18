Da Bologna in Campania per un diploma pagando seimila euro: dieci misure cautelari

Da Bologna in Campania per un diploma facile al costo di seimila euro. A tutto il resto ci avrebbe pensato una ben strutturata organizzazione che curava ogni dettaglio. Quella smantellata grazie ad un’inchiesta della Guardia di Finanza e dalla Procura di Bologna. Tra gli indagati c’e’ anche un irpino, che avrebbe avuto un ruolo importante nella gestione del business dei diplomi facili. Questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, nelle province di Bologna, Roma, Firenze, Fermo e Napoli, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale felsineo Andrea Salvatore Romito.L’indagine, diretta dalla locale Procura della Repubblica, a coordinare gli accertamenti il sostituto Stefano Dambruoso e condotta dal Nucleo PEF di Bologna, si è concentratasull’attività didattica svolta nell’anno scolastico 2023 – 2024 da un noto centro studi bolognese, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità. Dagli accertamenti e’ emersa una ramificata organizzazione criminale radicata a Bologna, composta da dieci persone che, grazie alla compiacenza di istituti paritari – veri e propri “diplomifici” – ubicati nelle Marche e in Campania, assicurava ai propri studenti, previo pagamento di una somma di circa 6.000,00, il superamento dell’esame di maturità.

IL MODUS OPERANDI

Per la realizzazione del disegno criminale l’organizzazione:si avvaleva della azione di soggetti che, come veri e propri broker, si occupavano di promuovere gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti bolognesi per il conseguimento del diploma di maturità, in maniera “facile e veloce”; provvedeva alla produzione di false attestazioni di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), utili ai fini dell’ammissione agli esami di Stato;creava false auto-dichiarazioni di domicili in comuni della Campania, per dimostrare una regolare frequenza degli studenti bolognesi in scuole di quella regione; redigeva i compiti scritti da parte degli studenti con l’obbligo di non indicare la data degli stessi, per poter consentire all’Istituto paritario di meglio gestire le presenze; predisponeva le pagelle contenenti false attestazioni rese dai dirigenti scolastici coinvolti. Accogliendo in pieno le indagini delle fiamme gialle, il provvedimento emesso dal G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo del centro scolastico bolognese (oltre ad una unità locale in Firenze), di una scuola paritaria con sede nella provincia di Napoli e di una società con sede a Bologna. In aggiunta, si è proceduto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca pari a €. 90.000. Nel corso delle attività esecutive, le fiamme gialle bolognesi si sono avvalse della collaborazione dei Reparti del Corpo aventi sede a Bologna, Firenze, Macerata, Civitavecchia (RM), Fermo e Nola (NA).

Si rappresenta che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga la sentenza irrevocabile di condanna.