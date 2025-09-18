Accusato di aver investito nonna e nipotino: assolto un sessantenne

MONTORO – Assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di omissione di soccorso e lesioni nei confronti di una settantaquattrenne ed il suo nipotino. Si e’ chiuso così il processo per un sessantenne, difeso dal penalista Matteo Raffaele Fimiani, individuato dai Carabinieri come il “pirata della strada” che aveva investito nonna e nipotino, che per fortuna non avevano riportato ferite gravi. La Procura aveva chiesto nei suoi confronti una condanna ad un anno di reclusione. La difesa ha puntato molto sul fatto che non ci fossero prove che alla guida del veicolo ci fosse il sessantenne, tra l’altro rilevando anche una inutilizzabilita’ di alcuni atti. Alla fine e’ arrivata l’ assoluzione per il sessantenne. I motivi della decisione saranno depositati entro 50 giorni.