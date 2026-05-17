VIDEO/ Da Avellino a “Nova”, il laboratorio partecipativo del Movimento 5 Stelle

“Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”. È stata questa la domanda al centro della tappa irpina di “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle e ospitato a Villa Gabry Eventi di Avellino.

Un confronto aperto che ha coinvolto cittadini, professionisti, associazioni e rappresentanti del territorio in una giornata costruita secondo il metodo dell’Open Space Technology, modello di discussione partecipata basato sul dialogo libero e sulla condivisione diretta delle idee.

Ad aprire i lavori è stato Antonio Aquino, responsabile operativo locale dell’iniziativa, che ha sottolineato la forte partecipazione arrivata da tutta la provincia: “Il vero risultato di questa giornata lo scriverete voi. L’obiettivo è costruire insieme proposte concrete partendo dai problemi reali dei territori”.

Aquino ha spiegato il senso del progetto voluto dal presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: “Bisogna partire dal basso, ascoltare cittadini e comunità locali per costruire un programma che nasca dalle esigenze reali delle persone”.

Nel corso della mattinata è intervenuto anche il vicepresidente nazionale del M5S, il deputato Michele Gubitosa, che ha definito “Nova” uno dei più grandi processi democratici messi in campo da una forza politica negli ultimi anni.

“Tra oggi e domani – ha spiegato – circa 16mila persone in tutta Italia parteciperanno a questo percorso. Il 50% dei partecipanti non è iscritto al Movimento 5 Stelle: sono cittadini che vogliono dare un contributo concreto”.

Per Gubitosa, i problemi del Paese non possono più essere affrontati con soluzioni “calate dall’alto”: “Bisogna capovolgere la piramide. Le idee devono nascere da chi vive ogni giorno le difficoltà del lavoro, della scuola, delle imprese e dei servizi”.

Durante la giornata sono stati organizzati diversi tavoli tematici dedicati a questioni centrali per il territorio e per il Paese: sanità, lavoro, scuola, gestione dei rifiuti, ambiente, fonti rinnovabili, natalità, sicurezza e inclusione sociale.

L’iniziativa di Avellino rientra nelle cento tappe nazionali del progetto “Nova”, pensato per raccogliere proposte e contributi utili alla costruzione del programma della futura coalizione progressista.