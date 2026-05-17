Arrestato 39enne pluripregiudicato condannato alla pena residua di anni 6 di reclusione

Nel tardo pomeriggio di ieri 16 maggio personale della locale Squadra Mobile ha catturato in San Martino Valle Caudina (AV) un pluripregiudicato V.A. di anni 39. Lo stesso è stato tratto in arresto perché condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione di cui risultano da espiare ancora anni 6 di reclusione per i delitti di associazione a delinquere, tentato omicidio, rapina aggravata, porto illegale di armi e munizioni, ricettazione ed estorsione.

Lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino.