Cura quotidiana degli animali domestici: i prodotti indispensabili

Decidere di accogliere nella propria vita un animale domestico significa arricchire le proprie giornate di affetto e amore incondizionato e avere una dolcissima e fedele compagnia su cui poter contare. Tuttavia, questa scelta non comporta solo momenti di piacere con il proprio amico a quattro zampe: un cane o un gatto richiedono anche impegno, dedizione e cura giornaliera, in quanto hanno esigenze e bisogni specifici che devono essere correttamente rispettati.

Oltre all’attenzione e al percorso veterinario obbligatorio, quindi, è importante dotarsi di alcuni prodotti fondamentali che non possono mancare nella routine quotidiana. Questi possono essere acquistati nei vari negozi specializzati in animali, oppure direttamente online, pianificando la spesa per risparmiare e approfittando delle offerte e promozioni attive, come il codice sconto Zooplus valido su un’ampia gamma di articoli per cani e gatti, ma anche per acquari e piccoli animali. Di seguito andiamo a suggerire i prodotti indispensabili per la cura quotidiana degli animali domestici.

Alimentazione

L’alimentazione è ovviamente alla base delle cure quotidiane da destinare al proprio animale domestico. Importante quindi dotarsi prima di tutto di una ciotola per il cibo e di una per l’acqua, optando per materiali facili da pulire e sostituendo gli avanzi con alimenti e acqua sempre freschi.

Fondamentale poi fornire al cane o gatto un’alimentazione sana ed equilibrata, base essenziale per il suo benessere, optando per crocchette o cibo umido specifico per la specie, l’età e le specifiche esigenze nutrizionali. Da avere in dispensa anche gli snack per animali, un complemento importante nella normale alimentazione del cane che possono essere usati per premiare i cuccioli durante l’addestramento, tenerli occupati in caso di necessità o semplicemente favorire l’igiene dei denti.

Igiene e pulizia

Igiene e pulizia sono altre due pratiche di cruciale importanza per mantenere i propri animali domestici in salute. I prodotti che non possono mancare per svolgere questo compito al meglio sono spazzole o pettini, per prevenire nodi e rimuovere il pelo morto e salviette umidificate, per una pulizia veloce di zampe e mantello.

Chi ha un cane, non può fare a meno neanche di prodotti antiparassitari, antipulci e contro zecche e altri insetti e di sacchetti igienici per raccogliere i bisogni durante le passeggiate. I proprietari di gatti devono invece dotarsi anche di lettiera e sabbia assorbente, per garantire un’igiene sempre impeccabile.

Riposo

Altro momento fondamentale nella routine di un animale domestico è quello del riposo. Per questo in un’abitazione con un cane o un gatto non deve mai mancare la cuccia o il letto (da interno o esterno), in grado di garantire comodità, resistenza e dimensione idonea per la perfetta sistemazione dell’animale.

Questo può essere reso ancora più confortevole con cuscini rinfrescanti, coperte, kennel, gabbie, brandine e tutto ciò che contribuirà al suo relax.

Gioco

I momenti di gioco, per un animale domestico, favoriscono lo sviluppo cognitivo, riducono lo stress e aumentano il benessere fisico e mentale. Non è necessario riempire la propria abitazione di accessori, ma almeno uno deve essere presente.

Si può scegliere tra palline, corde, giochi di intelligenza, accessori agility dog e tiragraffi (indispensabile per i gatti anche per affilare le unghie): l’importante è optare per un oggetto che permetta all’animale di divertirsi.