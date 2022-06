Cucine moderne, il ruolo dei rivestimenti per un look più attuale

Cosa rende “moderna” una cucina? Certo, una parte importante la svolgono gli elettrodomestici, che permettono di semplificare tante preparazioni e spesso fanno bella mostra di sé su piani di lavoro, scaffali o mensole. Eppure, ancora più importante per determinare lo stile complessivo dell’ambiente è la scelta dei rivestimenti, perché è sulle mattonelle che si va a concentrare il nostro sguardo.

Lo stile moderno in cucina

Riprendendo la domanda, quindi, lo stile moderno di un ambiente e soprattutto della cucina deriva dal sapiente utilizzo e abbinamento di tutte le componenti che abitano questi spazi, a cominciare appunto dalle mattonelle che caratterizzano le pareti.

Questi elementi infatti richiedono una certa cura estetica e anche grande funzionalità, perché devono contemporaneamente possedere le giuste caratteristiche tecniche richieste dalla tipologia di stanza e contribuire a creare la giusta atmosfera in uno spazio che è sempre più centrale nella vita della casa.

Per tali motivi, sui siti dei rivenditori leader come Iperceramica.it, la principale catena italiana del settore con oltre 85 punti vendita lungo lo Stivale di cui due lungo lo Stretto (a Messina e Reggio), è presente un’ampia selezione di rivestimenti per cucine, con una varietà completa di mattonelle e piastrelle di materiali, colori e stili diversi per assecondare ogni esigenza.

Come scegliere il rivestimento per le pareti della cucina

Le piastrelle da cucina devono conferire armonia all’ambiente, adattandosi alla perfezione a elettrodomestici e mobili, ma allo stesso tempo offrire una perfetta usabilità e un’ottima resistenza, perché devono sopportare il calore, macchie e danneggiamenti che possono essere causate dall’utilizzo quotidiano in quell’ambiente.

Che sia un’accogliente cucina familiare, uno spazio glamour in cui mostrare agli amici le proprie capacità culinarie, o ancora una zona open sul living in cui condividere momenti conviviali, la cucina è pur sempre uno spazio operativo, ecco perché la praticità del rivestimento a parete è una qualità irrinunciabile.

Chi cerca uno stile moderno trova un facile supporto nella ceramica, materiale funzionale e versatile che si candida a elemento di elezione per i rivestimenti della cucina moderna, soprattutto per due aspetti: la generosa varietà di finiture disponibili. che spaziano in un’ampia gamma di texture e colori, e la praticità, intesa soprattutto come semplicità nella pulizia e resistenza al calore e all’utilizzo.

Le soluzioni di arredo moderno

Dopo aver definito il tipo di materiale con cui realizzare il rivestimento a piastrelle della cucina, è possibile passare all’aspetto stilistico, e dunque al formato e al colore, che consentono di creare effetti diversi e sempre innovativi.

Ad esempio, le mattonelle rettangolari conferiscono uno stile contemporaneo e ordinato, quelle esagonali creano un disegno geometrico dinamico e decorativo, mentre il quadrato standard si presta a soluzioni creative interessanti, anche in progetti che riescono ad abbinare diversi formati per scandire le varie zone funzionali.

Per quanto riguarda l’aspetto cromatico, in una cucina moderna la scelta istintiva sarebbe quella della tinta unita, che può avere finitura lucida oppure matt, ma nelle ultime tendenze dell’interior design si fa crescente uso anche di fantasie geometriche, floreali o di ispirazione retrò. Ad esempio, l’effetto maiolica con posa patchwork crea un’atmosfera calda e familiare, ideale per una cucina moderna in stile rustico contemporaneo, così come è molto gettonato l’uso delle piastrelle in grande formato decorate, con posa effetto carta da parato che minimizza le fughe in favore di una continuità decorativa, assimilabile appunto a quella del vero e proprio parato.

Inoltre, le piastrelle possono essere posate a tutta altezza oppure solo su una parte della parete, abbinando, sulla parte residua, una tinta pittorica specifica per l’ambiente, che può essere in un colore tono su tono oppure a contrasto per creare ulteriori effetti visivi interessanti.