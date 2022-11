Cuccioli di cane abbandonati a Lacedonia, salvati dai Carabinieri Forestale

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino è sempre attivo nella lotta ai reati ambientali e alla tutela della fauna, in particolare degli animali d’affezione.

I Carabinieri Forestale di Lacedonia, a seguito di attività di controllo del territorio, hanno soccorso cinque cuccioli di cani di razza meticcia, di circa cinquanta giorni, che sono stati abbandonati da ignoti nei pressi del cimitero comunale di Lacedonia.

I cuccioli sono stati visitati dal medico veterinario dell’A.S.L. di Avellino che ne ha costatato l’ottimo stato di salute e ne ha disposto il trasferimento in custodia presso il canile convenzionato di Montoro. Sono in corso indagini per l’identificazione dell’autore dell’illecito.