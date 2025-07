Crisi idrica, il sindaco di Taurano mette a disposizione il pozzo comunale per tutto il Vallo

VALLO LAURO- Il sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio, per far fronte all’emergenza idrica/elettrica all’impianto di sollevamento di Liveri che ha lasciato senza acqua i comuni del Vallo di Lauro, ha deciso, consultando anche i suoi colleghi sindaci degli altri comuni del che la cittadinanza di Taurano e dei comuni del Vallo di Lauro interessati all’ emergenza potranno attingere l’ acqua dal pozzo comunale di Taurano a titolo gratuito a partire dalle ore 17.00 di oggi e fino al ripristino del servizio idrico, dal lato di via Mon. Signor Romano Borrasi. Nella nota, il sindaco Buonfiglio e l’amministrazione comunale hanno fatto anche presente che si potrà attingere solo “per uso domestico (non alimentare), poiché acqua non potabile”. Il Comune di Taurano ha momentaneamente sospeso il servizio di approvvigionamento idrico “per garantire la quantità d’acqua necessaria a tutti. Si invita la cittadinanza tutta a far prelevare il buon senso civico”.