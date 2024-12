Crisi idrica, al vicepresidente Bonavitacola il report sulla dispersione: 400 perdite nei sei distretti

AVELLINO- Almeno 400 perdite nei sei Distretti di Alto Calore, che la società di Corso Europa ha iniziato a fronteggiare con almeno 11 ditte in campo per ovviare a questo vero e proprio stato di emergenza a livello di manutenzione. Ci sara’ sicuramente anche questo domani mattina sul tavolo dell’incontro operativo convocato in Regione Campania tra il vicepresidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola e l’Amministatore Unico di Alto Calore Spa Antonello Lenzi.

Un report sulle misure in campo per affrontare la dispersione idrica potenziando le procedure ordinarie. Un quadro esigenziale, ovvero degli interventi che l’ Alto Calore ha approntato. A livello operativo negli ultimi giorni alle sei imprese già in capo, se ne aggiungono altre cinque. All’attenzione del vicepresidente della Regione Campania le esigenze su cui tarare il piano. Quelle che sono rapportate alle 400 perdite sparse nei 6 distretti di Alto Calore. Dalla Regione dovrebbe arrivare l’okall’autorizzazione al sostegno finanziario per gli interventi.