Crisi ArcelorMittal, Alaia chiama Marchiello: attivare immediatamente tavolo istituzionale​​​​​​​​​​​​​​​​

Il consigliere regionale Enzo Alaia ha avuto in serata un colloquio telefonico con l’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, al quale ha chiesto l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale per affrontare la crisi dello stabilimento Arcelor Mittal di San Mango sul Calore.

“Ho subito contattato l’assessore Marchiello per rappresentargli la gravità della situazione che si è venuta a creare con l’annuncio della chiusura dello stabilimento Arcelor Mittal”, dichiara Alaia. “L’assessore si è detto pronto ad intervenire presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sollecitare l’apertura di un tavolo di crisi, pur sottolineando la necessità di una formale richiesta da parte delle organizzazioni sindacali per avviare l’iter procedurale”.

Il consigliere regionale del gruppo Italia Viva esprime massima vicinanza e solidarietà ai lavoratori dello stabilimento e alle loro famiglie. “Siamo di fronte a una decisione che, se confermata, avrebbe ripercussioni devastanti non solo sui 70 dipendenti diretti e sul vasto indotto, ma sull’intero tessuto economico e sociale della provincia di Avellino”, prosegue Alaia. “L’Irpinia non può permettersi di perdere un altro presidio industriale strategico. La chiusura dello stabilimento rappresenterebbe un ulteriore colpo per un’economia territoriale già fragile, accentuando i fenomeni di spopolamento e desertificazione produttiva che affliggono le aree interne della Campania”, aggiunge il consigliere.

“Mi auguro che si possa trovare rapidamente una soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali e la continuità produttiva. La Regione Campania farà la sua parte, mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili per sostenere i lavoratori e le loro famiglie in questo momento di grave difficoltà. Lavorerò personalmente, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, affinché questa vertenza venga affrontata con la massima attenzione e urgenza che merita”, conclude Alai