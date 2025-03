ArcelorMittal, Rotondi: “Urgente intervento per salvare lo stabilimento e proteggere 70 famiglie”

Gianfranco Rotondi ha espresso grande preoccupazione per la recente notizia della chiusura dello stabilimento ArcelorMittal. Con una dichiarazione forte e decisa, Rotondi ha sottolineato la gravità della situazione, che mette a rischio il futuro di oltre settanta famiglie.

“Ho appreso ieri la devastante notizia della chiusura dello stabilimento ArcelorMittal, e stamane mi sono subito messo in contatto con la sottosegretaria al ministero delle imprese Fausta Bergamotto, a cui ho rappresentato l’assoluta urgenza di un intervento al massimo livello istituzionale, per scongiurare un epilogo a dir poco inquietante di una realtà produttiva su cui poggia la sicurezza di più di settanta famiglie.

In giornata informerò anche il ministro Urso, pur nel rispetto del percorso istituzionale che prevede direttamente un tavolo presso la regione Campania, che è stata già allertata dai nostri consiglieri regionali”, conclude Rotondi.