Crisi al Comune, Rotondi: scioglimento un danno per la citta’, troppo conflitti e poca mediazione

AVELLINO- “Mi dispiace perché ovviamente è una coalizione che registra una battuta d’arresto su una votazione così qualificata e quindi apre la strada a tutte le possibilità, compreso lo scioglimento. Questo sarebbe un danno enorme per la città”. Gianfranco Rotondi, presente in citta’ all’ iniziativa organizzata per salvare il presidio di Giustizia Tributaria dalla scure della Riforma, giudica cosi’ gli ultimi eventi che hanno scandito la vita politico amministrativa cittadina, in particolare lo strappo sul Bilancio Consuntivo e il rischio di uno scioglimento anticipato, dopo appena un anno per l’amministrazione guidata da Laura Nargi. Quale potrebbe essere il consiglio da buon democristiano da dare ai maggiori competitor in questo braccio di ferro tutto interno alla maggioranza? Rotondi non vede molti elementi di democristianita’ nella vicenda: ” Mi sembra che non abbondi la democristianità, c’è più conflitto che mediazione. Invece la politica è sempre mediazione”. Qualche ora dopo queste dichiarazioni, però, lo stesso Rotondi, al termine del confronto alla Camera di Commercio, si e’ concesso un selfie con la sindaca Laura Nargi e ha scritto: Ho partecipato ad Avellino a un convegno sul futuro delle corti di giustizia tributaria, ho fatto in tempo a salutare il sindaco Laura Nargi. Alle nostre spalle c’è la Cattedrale, sullo sfondo qualche nuvola passeggera.