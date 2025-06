Consuntivo bocciato, Gubitosa: personaggi inadeguati, dalla Nargi parole gravi in aula

AVELLINO – “Penso che la situazione al Comune di Avellino stia toccando veramente dei punti talmente bassi che veramente bisogna affrontare la questione con la massima serietà”. Il vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, il parlamentare Michele Gubitosa, ha commentato così il Consiglio Comunale che ha sancito la bocciatura del Consuntivo dell’amministrazione Nargi.

“Penso che tutti i personaggi protagonisti di quello che sta succedendo siano, perdonatemi il termine, veramente inadeguati. Sono inadeguati al ruolo e faccio un appello alla stampa e a tutti i politici irpini di affrontare questo tema con serietà. Perché è veramente un problema serio. Ieri la Nargi al consiglio comunale ha detto delle cose gravissime. Ha detto che per un anno è stata minacciata. La Nargi ha detto che ha fatto gli interessi del gruppo e non capisce per quale motivo lo vogliano mandare a casa. Non ha detto: ho fatto gli interessi dei cittadini, ha fatto gli interessi del gruppo. Ieri la Nargi ha detto che mentre tutti pensavano che lei fosse felice, la realtà è che lei piangeva. Voglio dire che lo sapevamo tutti che lei piangeva. Forse era solo lei che mentiva ai cittadini dicendo che andava tutto bene”. Il parlamentare del Movimento Cinque Stelle chiede a questo punto che sia fatta chiarezza su cosa “è successo veramente. Non vogliamo tutti affrontare il problema e dare anche una mano alla Nargi, non nel sostenerla, assolutamente. Ma nel trovare la forza di uscire fuori da questa problematica. Perché lei ha parlato di minaccia? Lei ha parlato di un gruppo che vuole mandarla a casa e lei non capisce il motivo e allora io mi domando: ma cosa hanno promesso i candidati di Festa in campagna elettorale? Cosa devono dare i compagni di Festa ai loro sostenitori in campagna elettorale? Mi domando: hanno promesso posti di lavoro e oggi la Nargi si rifiuta di accontentare queste promesse elettorali, cioè quali sono queste minacce? Io credo che tutti i politici irpini la stampa irpina debba farsi queste domande e fare chiarezza perché ora non si scherza più”.