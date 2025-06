Cresce l’attesa per la 20ª edizione della MilleCurve, la storica competizione automobilistica che anche quest’anno sarà valida per il Campionato Italiano [Campionato Italiano Regolarità Autostoriche]. Un traguardo prestigioso per una gara che da vent’anni è sinonimo di spettacolo, tecnica e passione per i motori.

Organizzata con il patrocinio del Comune di Atripalda e del locale Automobile Club, la manifestazione si articolerà su un tracciato di circa 200 chilometri, con ben 80 prove speciali lungo un percorso tecnico e avvincente, immerso in paesaggi mozzafiato e su strade che hanno fatto la storia del motorsport irpino.

Tra i momenti clou, torna anche quest’anno l’attesissima e adrenalinica salita di Montevergine, una delle prove più iconiche dell’intero tracciato, che metterà a dura prova i migliori piloti del panorama nazionale, sia in salita sia in discesa con le prove notturne.

Un momento importante della manifestazione sarà affidato alla spettacolare Power Stage Classic, prova valida per il Campionato Italiano Power Stage Classic, prova-show pensata per far vivere da vicino al pubblico le emozioni della competizione.La Power Stage sarà ripresa dalle telecamere di Acisport TV e trasmessa sul canale 227 della piattaforma SKY.

“Raggiungere la ventesima edizione è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra squadra”, dichiara il dott. Gianfranco Rocchio, presidente del Club organizzatore. “Lavoriamo come ogni anno da ben venti anni per offrire un evento di alto livello, capace di coniugare sport, territorio e coinvolgimento del pubblico.”

L’appuntamento è fissato per il 12 luglio 2025, con partenza dal Parco delle Acacie in Atripalda dove le auto storiche saranno presenti dalle ore 12.00, prima della partenza prevista per le ore 13.30 e dove ritorneranno dalle ore 17.00 circa per la Power Stage.

Una manifestazione che unisce tradizione e innovazione, e che ogni anno rinnova il suo impegno nel valorizzare il territorio e promuovere lo sport automobilistico a tutti i livelli.