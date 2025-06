Bimbo resta incastrato nello scivolo: liberato da due Vigili del Fuoco

MONTELLA- Bimbo resta incastrato nella giostra, messo in salvo dai due Vigili del Fuoco liberi dal servizio. Nella serata di ieri poco prima delle ore 20:00, alcuni Vigili del Fuoco liberi dal servizio del distaccamento di Montella sono prontamente intervenuti per soccorrere un bambino di circa quattro anni e mezzo rimasto accidentalmente incastrato in una giostrina nel parco pubblico situato in via del Corso, a Montella , proprio adiacente al distaccamento locale dei Vigili del Fuoco.

I Vigili, richiamati dalle grida di aiuto della madre e della nonna del piccolo, sono accorsi immediatamente in abiti civili e senza esitazione hanno avviato le operazioni di soccorso. Il bambino era rimasto con una gamba bloccata tra il legno e la lamiera dello scivolo, probabilmente a causa dell’usura strutturale del gioco.Grazie alla prontezza e alla competenza del personale intervenuto, il bambino è stato liberato in pochi minuti, evitando ulteriori complicazioni. Al momento, non si segnalano conseguenze gravi: il piccolo ha riportato soltanto qualche escoriazione lieve ed è stato successivamente affidato alle cure dei familiari. Successivamente all’intervento, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente allertato la Polizia Locale, con la quale si sono coordinati per effettuare nella giornata di domani un sopralluogo congiunto volto a verificare le condizioni di sicurezza dell’intera area giochi. La giostrina interessata è stata temporaneamente messa fuori servizio in attesa degli opportuni controlli e degli eventuali interventi di ripristino. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime il proprio plauso ai colleghi intervenuti, che anche fuori servizio hanno dimostrato professionalità, senso del dovere e spirito di servizio verso la cittadinanza.