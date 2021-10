Covid, buone notizie da Torella: sindaco negativo

Buone notizie da Torella dei Lombardi (Avellino). Il sindaco del comune irpino, Amado Delli Gatti, è negativo al covid. Il primo cittadino, come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo di Irpinianews, era in attesa dell’esito del tampone molecolare. Verifica necessaria dopo che un test rapido aveva dato esito positivo.

Il sindaco ha commentano: “Due belle notizie che condivido con la mia comunità. La prima è la grande solidarietà, il grande affetto che mi è stato dimostrato. Davvero commovente. La seconda è che il test molecolare ha dato esito negativo. Sono stato un falso positivo. Può accadere… Un pensiero va a tutti i nostri compaesani che hanno vissuto questa brutta esperienza, per poche ore ho condiviso le loro paure e angosce. Ora più che mai li comprendo. Grazie di tutto e stiamo sempre attenti”.

Delli Gatti, seguendo pedissequamente la prassi in vigore, si era messo in auto-isolamento in attesa di conoscere l’esito del tampone. Non era mancata la vicinanza della sua comunità. Ora il sospiro di sollievo: il primo cittadino non è stato contagiato.