Covid, sospesa attività in presenza in due scuole di Cervinara

Sospesa l’attività in presenza in due scuole a Cervinara fino al 26 aprile. Il Sindaco del comune in provincia di Avellino, Caterina Lengua, comunica che, in attesa delle verifiche epidemiologiche da parte dell’Asl, con ordinanza adottata, è stata disposta la sospensione dell’attività scolastica in presenza nella scuola dell’infanzia di Valle e nella scuola primaria e dell’infanzia di via Ioffredo fino al giorno 24 Aprile. L’attività in presenza, come anticipato, è sospesa fino al 26 aprile 2021.