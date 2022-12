Covid, sette decessi in sette giorni in Irpinia. Il “bollettino” che arriva dall’azienda ospedaliera Moscati di Avellino mette in risalto una mortalità dovuta al coronavirus ancora abbastanza elevata in provincia.

Infatti, dal 28 novembre a oggi, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, sono deceduti sette pazienti, quattro uomini e tre donne, tutti residenti nella provincia di Avellino: un 82enne, un 62enne, un 92enne, un 80enne, una 83enne, una 85enne e una 94enne.

Intanto, nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 18 pazienti.