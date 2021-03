Covid, Serino: lunedì nuova ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Serino Vito Pelosi ha diffuso un messaggio video alla cittadinanza per informare sull’attuale situazione Covid e per anticipare importanti provvedimenti che verranno presi da lunedì. Questo il messaggio postato sul canale social Youtube:

“Sul nostro territorio risultano attualmente 59 positivi di cui 14 extracomunitari isolati nel centro di accoglienza. Dalle notizie che sto raccogliendo anche ufficiosamente si evince che da qui ai prossimi giorni è molto probabile che il numero di positivi possa aumentare, soprattutto per due motivi: innanzitutto tutti i contatti diretti dei positivi stanno ancora effettuando i tamponi e l’esito potrebbe essere positivo. La seconda causa è da attribuire a comportamenti poco responsabili ed è quello che assolutamente bisogna evitare, ossia assembramenti con più persone e magari senza mascherina”.

“Tutta questa situazione ci deve portare a dei provvedimenti e dare sicurezza e tranquillità a chi può essere giustamente preso dall’ansia e dalla preoccupazione. È nostro dovere anche dare notizie vere. Una cosa che stiamo facendo e che continueremo a fare è quella di assicurare un controllo sul territorio grazie a Polizia Municipale e Carabinieri, in tal senso avrò un incontro con il Comandante della locale stazione di qui a breve”.

“Altra cosa che stiamo già predisponendo è una ordinanza comunale che avrà efficacia da lunedì con la quale chiuderemo alcune attività per almeno 8 giorni salvo proroghe e salvo l’evoluzione della situazione epidemiologica. Le chiusure, da definire e che verranno rese note con l’ordinanza, riguarderanno soprattutto bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie e luoghi dove all’esterno, non per colpa dei titolari ma per negligenza di chi si reca presso queste attività, si verificano assembramenti pericolosi e inutili. Prenderemo però un impegno preciso, secondo le possibilità, nel dare dei ristori alle attività che saranno oggetto di chiusura con la mia ordinanza”.

“Un altro punto fondamentale è che da lunedì predisporremo convenzioni per far sì che i contatti diretti dei nuovi positivi abbiano un tampone di controllo. Lo faremo a nostre spese per quelli che in via ufficiosa risulteranno contatti diretti. Così da comunicare poi all’Asl l’esito del tampone”.