Covid, contagi in aumento a Montemiletto: stretta sui controlli. Il sindaco: vietato abbassare la guardia

Covid, contagi in aumento a Montemiletto, il sindaco Minichiello: “Tenuto conto dell’evolversi dell’attuale emergenza e dell’andamento dei contagi registrati nelle ultime settimane, dopo aver effettuato personalmente, con l’ausilio della Polizia Locale, accesso presso le attività commerciali più interessate da maggiore afflusso di utenza per esortare nuovamente a maggiore rispetto degli obblighi e delle prescrizioni vigenti, è stato chiesto anche ai Carabinieri della locale stazione di effettuare un controllo razionale del territorio al fine di garantire il rispetto della normativa anti-covid adottando ogni provvedimento idoneo ad assicurarne il rispetto e contestandone le relative violazioni”.

“Il contagio, purtroppo, non si ferma, motivo per cui non si deve abbassare la guardia. Dobbiamo, tutti insieme, affrontare ancora alcuni mesi difficili prima che si riconquisti la dimensione che tutti vorremmo. Ora più che mai, non possiamo non rispettare le regole basilari, né si può più accettare una mancanza di rispetto delle stesse. Per questo sono state sollecitate le Forze dell’Ordine affinché venga effettuato un controllo accurato del territorio e si sanzionino i comportamenti scorretti. Ora più che mai, mi rivolgo nuovamente a tutti i miei concittadini invitandoli a fare attenzione e a rispettare le disposizioni vigenti”.

“Non servirebbe la repressione in questo momento, ma basterebbe un forte senso di responsabilità e di senso civico per noi e per chi ci sta vicino, a tutela della Salute di tutta la Comunità. Colgo l’occasione per ringraziare le Forze dell’Ordine per la preziosa collaborazione prestata che, come sempre, viene assicurata a servizio dei Cittadini”.