Covid, pubblicate le indicazioni operative per le scuole

Covid-19, sono state pubblicate le indicazioni operative per le scuole del primo e del secondo ciclo.

Il documento è stato messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il testo propone, da un lato, misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 che tengono conto del quadro attuale, dall’altro, ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Entro pochi giorni sarà pubblicato un documento apposito con le indicazioni per le scuole dell’infanzia.

Qui il testo completo