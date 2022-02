L’Asl fa sapere che nella notte è deceduto un paziente di 86 anni di Ariano Irpino, ricoverato in Sub Intensiva all’ospedale “Frangipane”.

Presso il nosocomio arianese sono attualmente ricoverati 30 pazienti, positivi al Covid, di cui: 2 in degenza ordinaria (Area Covid); 10 in sub intensiva (Area Covid); 1 in Terapia Intensiva; 14 Medicina Covid e 3 Cardiologia.